Популярна українська блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна, яка менше року тому народила йому сина Лева, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу красуня виклала в мережі кадри з нової фотосесії в полі з козами.
На фотографіях Даша зображена серед красивих просторів з теплим світлом на заході сонця. На деяких знімках можна побачити Кіз і овечок, які пасуться в полі, а на одному зі знімків блогерша позує з чоловіком і сином. Перед камерою Квіткова з'явилася в легкому темному платті з дрібним візерунком, яке ідеально лягло по фігурі і відкрило плечі. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Даша написала: "Забула, як підписувати фото, тому просто запитаю: як ви? (я вас люблю)". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Неймовірна", "Ой, як красиво", "Краса", "Які гарні фото, які хороші ви", "Яка краса", "Така тендітна", "Дуже красиві ви і фото"," яка ви красива", "Ох, яка неймовірна серія", "Які хороші фото".
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