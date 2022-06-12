На своїй сторінці в Instagram артист показав, як зараз доводиться викручуватися відпочивальникам у місті.
Так, прямо на узбережжі військові спорудили укриття з мішків з піском, а місцеві його вже "освоїли", хтось постелив там рушник та засмагає в купальнику.
"Хіба зможе хтось нас перемогти ? Фото з Одеси 😁", — написав Пономарьов під світлиною.
Шанувальники в коментарях сміються та погоджуються з тим, що українці непереможні:
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"Вибачте, в мене перша думка була, що це Ви";
"О..... І правильно,незламна Україна";
"Українців ніколи не перемогти. Все буде Україна";
"І до всього українці пристосуються";
"Реально смішно, наші люди знайдуть вихід з будь-якої ситуації";
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