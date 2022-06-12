Український співак Олександр Пономарьов поділився кумедним знімком з одного з одеських пляжів.

На своїй сторінці в Instagram артист показав, як зараз доводиться викручуватися відпочивальникам у місті.

Так, прямо на узбережжі військові спорудили укриття з мішків з піском, а місцеві його вже "освоїли", хтось постелив там рушник та засмагає в купальнику.

"Хіба зможе хтось нас перемогти ? Фото з Одеси 😁", — написав Пономарьов під світлиною.

Шанувальники в коментарях сміються та погоджуються з тим, що українці непереможні:

"Вибачте, в мене перша думка була, що це Ви";

"О..... І правильно,незламна Україна";

"Українців ніколи не перемогти. Все буде Україна";

"І до всього українці пристосуються";

"Реально смішно, наші люди знайдуть вихід з будь-якої ситуації";

"Заховалась від окупантів😂".

Олександр Пономарьов також показав цікаве відео з іншого куточка України — в Харкові власник згорівшої шашличної не падає духом та на тлі руїн влаштував бенкет для компанії хлопців.

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