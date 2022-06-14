Як пише Politeka.net, Євген Кот - відомий український танцюрист і переможець шоу "Танці з зірками", де був у парі з Ксенією Мішиною. А минулого року зірку покликали судити проект" Україна має талант", де був знову з Ксенією Мішиною і до них приєднався телеведучий Сергій Притула. Євген одружений на красуні Наталії Татаринцевій, яка є чотириразовою чемпіонкою світу з танців. Не забуває танцюрист і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Євген вирішив показати свою красуню-дружину. Наталя була в довгій сукні і з вражаючим декольте. Танцюрист знімав дружину, поки Татаринцева ніяковіла.

"Добре повернутися додому до коханої", - написав Євген Кот.

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Євген Кот зважився на експеримент із зовнішністю, кадри

Також Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Євген Кот у білій сорочці заговорив про весілля, кадри

А ще Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Євген Кот вразив зворушливим кадром з дружиною