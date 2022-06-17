Як пише Politeka.net, Аліна Гросу - відома українська співачка. Знаменитість як і інші зірки підтримує Україну у війні проти росіян. Але не забуває Аліна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Цього року, в цей час ми повинні були продовжити мій тур по Україні.. цими вихідними я була б-в Сумах, в Маріуполі, далі в Херсоні.

Дуже боляче, що це неможливо. Хочеться бути поруч і особисто підтримувати. А ще в турі я завжди з цією зачіскою... трохи дитинства на голові", - написала Гросу, хвалячись кучерями.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Потрібно стояти до кінця, Україна переможе", "дуже красиво", "Дай Боже, скоро все закінчиться", "красуня з сумними очима", " колір не підходить, трохи старить. А кучерики-добре".

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