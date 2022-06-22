Відома фітнес-тренер і зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узелкова, активно веде соціальні мережі і поле розлучення продовжує інтригувати новими постами. Боржемська часто ділиться корисними зауваженнями про схуднення, а також історіями з показовими прикладами.

Цього разу Боржемська показала, як і з ким найкраще провести час, щоб налаштувати себе на правильний лад.

"Ще один прекрасний день з півоніями, який ще більше підняли настрій. Життя таке прекрасне, незважаючи на ситуацію в країні, за яку так сильно вболіваєш. Але існує те, що може здивувати раптово наповнити тебе зсередини.

Штовхнути тебе у вир неймовірних емоцій. Тому що ти людина, яка хоче жити, мріяти, наповнюватися і боротися до останнього подиху» - пише Боржемська.

Також Боржемська виклала фрагмент відвертого інтерв'ю, яке давала ще до війни, а також записала відео з поясненнями, чому вирішила оприлюднити його зараз.

У підписі до публікації Марина розповіла, що інтерв'ю записували 12 лютого її днем народження, а опублікувати збиралися навесні, щоб підготувати шанувальників до весни.

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