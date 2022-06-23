Популярна українська співачка Оля Полякова, яка вивезла дітей за кордон, а сама почала активно гастролювати на підтримку України, поділилася на своїй сторінці в Instagram фрагментом нової української пісні. Як виявилося, цю композицію Оля заспівала разом з іншими вітчизняними зірками шоу-бізнесу, а прем'єру приурочили до дня, коли вирішується статус України в Євросоюзі.

У короткому відео можна побачити саму Полякову в розкішній синьо-жовтій сукні, в якій вона виступає на своїх благодійних концертах. Також є фрагменти патріотичних роликів з українцями та українськими прапорами.

У підписі до публікації Оля розповіла про створення і значення цієї пісні: "Телеканал @kanalukraina разом з найпопулярнішими артистами українського шоу-бізнесу представляє пісню незламності нашого народу "Ми з України". Пісня створена, щоб висловити підтримку і повагу, згуртованість і бойовий дух нашого народу в цій жорстокій війні. Дата прем'єри обрана не випадково, адже саме в ці дні очікується рішення Європейського Союзу про статус кандидата для України. І саме за європейські цінності, за мир у всій Європі борються сьогодні з російською навалою кращі сини і дочки нашої країни. Повний кліп на пісню "Ми з України" дивіться на YouTube каналу Україна".

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