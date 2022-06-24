Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. Також дівчина вирішила спробувати свої сили на проекті "Холостяк", де був головним героєм Макс Михайлюк. Красуня перемогла на проекті, але побудувати відносини парі не вдалося. Зате Даша стала популярним блогером в Instagram.

А цього разу у своїх сторіс Даша показала, як виглядає без косметики, з'явившись у халаті.

"Без перисоф/фейсапов. Подивіться на шкіру, саме після цього догляду ефект натягнутої шкіри. Доброго ранку", - написала Даша.

Зірка легко посміхнулася і зробила селфі, зробивши акцент на своєму обличчі. А після цього показала, як зібралася робити вправу на прес.

"Зараз горітиме прес. Ну яка ж вона солоденька", - написала зірка.

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