Як пише Politeka.net, українська ведуча Соломія Вітвіцька розповіла в соціальній мережі Instagram, як старанно тренується навіть влітку і під час насичених буднів. Телеведуча бажає бути у формі в будь-який момент, тому парно показала, як працює над собою.

Нагадаємо, 16-го червня Вітвіцькій виповнилося 42 роки. Ведуча відзначила цей день в сімейному колі, показала сюрприз від колег і друзів і розповіла про плани на майбутнє.

А нещодавно телеведуча вирішила показати, що ж насправді допомагає їй боротися із зайвими кілограмами і тримати себе у відмінній формі. Зазначимо, раніше Вітвіцька поділилася меню від Людмили Міняйло. Можливо, комусь воно допоможе схуднути, але при цьому потрібно активно займатися спортом.

"Креативить, як тільки може!"- пише Вітвіцька.

Опівночі, порушивши комендантську годину в Києві, до зірки постукали її друзі. Соломія Вітвіцька відкрила двері заспана і розпатлана, але була дуже рада побачити близьких з квітами і солодощами:

"Обожнюю сюрпризи. Особливо несподівані такі привітання опівночі під час комендантської години. Дякую", - зазначила в публікації Соломія Вітвіцька.

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