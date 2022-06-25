Популярна українська співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка під час війни виїхала за кордон, разом з хлопцями з колективу зараз активно гастролює по Європі на підтримку України. На своїй сторінці Instagram артистка поділилася кадрами після концерту в Чехії.

Як виявилося, Олександра разом зі своєю групою виступили на великому благодійному заході в Празі, де взяли участь і інші українські зірки. Судячи з кадрів, Саша вийшла на сцену в розкішній пишній вишиванці, яка тільки підкреслила її постройневшую фігуру. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Зарицька написала: "Вдячна за цих людей, що поруч. Наш благодійний концерт на @metronomeprague був особливим, тому що було багато теплих зустрічей і одна спільна мрія на всіх. Друг @alekseev_officiel була рада обійняти. А вже завтра 26 червня о 20: 00 дивіться трансляцію благодійного концерту з Праги на @tet_tv".

Шанувальники тут же почали коментувати знімки: "Ви неймовірні, любимо вас", "Такі теплі фото", "Ви дуже красива", "Які ви всі класні", "Обожнюю вас".

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