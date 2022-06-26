Як пише Politeka.net, Андрій Задворний - учасник проекту" Холостячка " зі Златою Огневич. Підприємцю вдалося перемогти на проекті, але після зйомок він відразу кинув співачку. У Андрія є дочка Кіра, а також він активно веде блог в Instagram. А цього разу бізнесмен вирішив розповісти про подвиг дочки і свій страх.

"Я сьогодні дуже радію. Сміливості Кіри, вона сказала, що хоче стрибнути три рази. А я в цей момент зловив скепсис. Типу"ти давай хоч раз спочатку стрибни". Я в дитинстві, коли був трохи старший за неї. Злякався і не стрибнув з містка у воду, коли всі мої друзі стрибнули. З того часу я пам'ятаю і почався у мене панічний страх висоти, який я подолав тільки в зрілому віці", - написав Андрій.

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