Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка під час війни запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, вирішила висловитися з приводу обстрілів Києва. Як відомо, разом з Юрієм Горбуновим артистка з дітьми живе під столицею.

"Київ, ранок неділі, літо, Червень. Яка ж нескінченна злість і біль. Скільки ще належить людським трагедіям, щоб тварина заспокоїлася. Ми не скоримося, це вже мало бути зрозуміло... На відео порятунок жінки з-під завалів, звідки дістали і дитину.

Боже, скільки ще має прозвучати наших молитов, щоб це зупинити? Іноді мені здається, що Бог, або Всесвіт, або просто світова справедливість - нас не чують і ВСУ наші боги тепер 🙏 🏻 » - написала Катерина.

У мережі користувачі підтримали обурення Катерини: "Слава нашому сильному і мужньому військовому і українському народу, який духом не переможений!; Нехай хоч мама у дівчинки буде жива🙏 🏻; злість і ненависть переповнюють душу, як бачиш таке; за що? За що вбивати мирних людей? Покидьки, нелюди, тварі, мерзотники! Вам це не пройде! 🤬 ; Єдина надія на ВСУ🙏стільки злості і болю в мені від усього цього».

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