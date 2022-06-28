У неї для президента-тирана припасено щось більш краще.

Українська співачка Наталія Могилевська з перших днів війни виступає перед українськими захисниками. Іноді її міні-концерти проходять в укриттях і метро. В ефірі телемарафону "Єдині Новини" вона розповіла, що б зробив з президентом-диктатором володимиром путіним при зустрічі.

Співачка зазначила, що вона б не стала витрачати час на порожню балаканину. Адже ворога, який приніс стільки горя Україні, треба просто вбивати мовчки, наповал, без ненависті і контрольний в голову.

"Я непогано стріляю. Думаю, я б просто його знищила. І якомога більше людей поруч з ним, тому що йому на заміну хтось може прийти", – відповівши Наталія Могилевська.

При цьому співачка не стала розмінюватися на дрібниці, і з усієї можливої зброї вибрала "важку артилерію".

"Краще це зробити за допомогою вогнемета або навіть танка. Щоб знищити відразу весь режим", - додала Наталія Могилевська.

Нагадаємо, Могилевська втратила дорогу людину, зірка вилила душу.

Як писала Politeka, Могилевська розповіла, як поспілкувалася з братом з росії.

Також Politeka писала, що Могилевська захопилася голосом українського захисника.