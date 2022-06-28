Ксенія Мішина прийшла в жах від коментарів росіян після нової трагедії в Україні.

Як пише Politeka.net, відома українська актриса і героїня першого сезону шоу «Холостячка» в своїх сторіз поділилася скріншотами коментарів росіян про ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці, в результаті якого 16 людей загинули і ще 59 постраждали.

Судячи з коментарів в соцмережах, для багатьох росіян ця подія стала приводом для радості. Мішина зізналася, що не може зрозуміти, як люди дійшли до такого стану.

"Іноді мені здається, що це таке соціальний експеримент, в якому перевіряють наскільки за допомогою інформації можна оскотинити людину. Виявляється, можна довести його до рівня скаженої собаки, яка просто рве м'ясо зубами і кидається в цій смертоносній агонії", - написала Мішина.

Вона також зазначила, що в минулому людство вже проходило подібне. Актриса зізналася, що не розуміє, як люди знову вийшли на цей виток фашизму.

"Ці накази дають не люди і виконують їх не люди ... це вже не люди. Я не знаю, чи зможуть коли-небудь ці істоти повернути собі людську подобу", - зізналася актриса.

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