Як пише Politeka.net, популярна українська ведуча поділилася відвертим зізнанням після трагедії в Кременчуці, де після удару росіян по торговому центру загинули щонайменше 16 осіб.

"Вперше за чотири місяці почала здаватися. Я завжди знала, що все буде добре, що скоро перемога, що ми сильні, що якщо всі рідні живі – значить нічого скаржитися і розпускати нюні, більшості набагато гірше, треба триматися щоб допомагати, щоб робити все що по силам, боремося...Але сьогодні по-іншому...»Не живі» все більше українців, ракети летять без перерви і прицільно у цивільних, я готова впиться в горло кожному росіянину, якщо його випадково не дай Боже зустріч", - розповіла ведуча.

Осадча висловила надію на те, що зможе почати новий день з новими силами.

Крім того, ведуча висловилася про» хороших росіян", які зараз почали приїжджати в Україну. Осадча заявила, що російським опозиціонерам слід зайнятися підняттям народу у себе на батьківщині замість того, щоб їхати в Україну.

"Їдьте боріться до себе додому», - заявила Осадча.

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