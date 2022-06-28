Даша Ульянова стала відомою завдяки шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, причому пара розлучилася відразу після фіналу і дівчина не стала цього приховувати. На пост-шоу вона розповіла про своє рішення і стала жити далі.
Завдяки популярності в Instagram дівчина навіть спробувала себе в ролі ведучої на музичному каналі.
Цього разу Даша прокоментувала ситуацію з обстрілами окупантів. Вчора вони потрапили в ТРЦ в Кременчуці, де все ще з'ясовують кількість жертв, а будівля згоріла дотла.
"Мабуть було мало? Виродки! Іноді мені здається, що відбувається це не з нами. Хочеться заснути і прокинутися в житті "до"».
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Ми писали, зараз багато хто цікавиться життям Даші, запитують про особисте, схудненні і планах на майбутнє. Дівчина почала поступово розповідати про себе знову і показала, як вирішила нещодавно відпочити і дозволила собі розслабитися.
Даша показала кілька кадрів, на яких встигла поніжитися на сонці:
"Вдалося навіть позасмагати, але я тільки побіліла, тому що змився очеретяний загар» - написала Даша.
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