Даша Ульянова стала відомою завдяки шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, причому пара розлучилася відразу після фіналу і дівчина не стала цього приховувати. На пост-шоу вона розповіла про своє рішення і стала жити далі.

Завдяки популярності в Instagram дівчина навіть спробувала себе в ролі ведучої на музичному каналі.

Цього разу Даша прокоментувала ситуацію з обстрілами окупантів. Вчора вони потрапили в ТРЦ в Кременчуці, де все ще з'ясовують кількість жертв, а будівля згоріла дотла.

"Мабуть було мало? Виродки! Іноді мені здається, що відбувається це не з нами. Хочеться заснути і прокинутися в житті "до"».

Ми писали, зараз багато хто цікавиться життям Даші, запитують про особисте, схудненні і планах на майбутнє. Дівчина почала поступово розповідати про себе знову і показала, як вирішила нещодавно відпочити і дозволила собі розслабитися.

Даша показала кілька кадрів, на яких встигла поніжитися на сонці:

"Вдалося навіть позасмагати, але я тільки побіліла, тому що змився очеретяний загар» - написала Даша.

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, що стримає артистів-перебіжчиків з рф подалі від України.

Як повідомляла Politeka, Ольга Цибульська в білій сукні розповіла про важливу подію.

Також Politeka писала, що Ірина Федишин поїхала до Іспанії і вразила кадрами незвичайного явища.