Ведучий розповів про те, що його турбує останнім часом.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і ведучий проектів "Холостяк" і "Холостячка". Чоловік активно підтримує свою країну в боротьбі проти російської агресії, тому часто висвітлює ситуацію в Instagram.

Після обстрілів окупантів прямо по мирних жителях, артист вирішив висловитися.

"Тільки ми-українці. Ми незломлені і непереможні! І чим швидше сусідська падаль це зрозуміє-тим краще буде для них. Хоча ні, краще вже не буде і не може бути – ніколи!

Пам'ятайте - ми переможемо. І ніколи в цьому не сумнівайтеся. Бережіть себе! Спасибі долі, що я українець, спасибі, що народжений на цій святій землі. Завжди буду з тобою. Люблю тебе, моя рідненька» - пише Решетник.

Також дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника поділилася в сторіз своїми роздумами на тему того, як українці можуть чинити опір тактиці Росії. Публікації вона зробила після трагедії в Кременчуці.

Христина зізналася, що на душі у неї смуток.

"Але ми повинні вірити в добро, справедливість, у щось світле»,-написала Решетник.

Вона підкреслила, що росіяни намагаються залякати українців, тому вкрай важливо зараз не йти у них на поводі.

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