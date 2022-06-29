Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська з перших днів вторгнення рф в Україну, разом з родиною переїхали в більш безпечне місце. Її батьки тим часом залишилися в Києві. Співачка частенько дзвонить їм і пише повідомлення.
Нещодавно вона зізналася в Instagram, що після чергової розмови з мамою, їй стало важко на душі.
Як зізналася співачка вона їздила в студію на запис нової пісні, після цього у неї всередині було радісне передчуття. Але всі приємні відчуття зникли, адже розмова з мамою повернула її в реальність.
"Тепер у мене повне спустошення. До війни я могла мовчки їздити містом за кермом свого авто. Їздила в Ірпінь на вечерю до батьків. Або ж сиділа на траві біля Софії", - розповіла Оля Цибульська.
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Крім того, артистка зізналася, що їй дуже сильно болить через постійні обстріли України.
"Ще мені дико болить Кременчук. Мені дико болять обстріли Києва, Миколаєва, Харкова, інших міст і сіл. Найгірше те, що я не знаю, коли це закінчиться. І мені дико болить, що соціальні мережі видаляють пости про те, що відбувається у нас в Україні. Дуже хочеться, щоб ми швидше перемогли", - додала Оля Цибульська.
Нагадаємо, що Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.
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