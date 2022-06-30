Як повідомляє Politeka.net, син Олі Цибульської Нестор не відчуває нестачі в батьківській любові: співачка зізналася, що дозволяє йому багато чого з того, що інші батьки називають пустощами. Хлопчик закінчив перший клас і зворушив свою маму.
Так, Оля Цибульська у своїх Сторіз зізналася, що хлопчик сьогодні відзначає випускний.
"Добрий ранок. У Нестора сьогодні випускний. Ще годину і він буде другокласником. Я щось розплакалась від щастя і попливла в емоціях", - розповіла горда мама.
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Крім того, Оля Цибульська показала, що випускники-першокласники повинні приготувати спеціальну коробку, в яку складатимуть спогади про перші літні канікули. Нестор підійшов до цієї справи з усією серйозністю і почав прикрашати свою коробку кумедними наклейками.
"Все онлайн. Діти повинні були заповнити випускний лист і тепер роблять коробку "спогади про літо", - додала співачка.
Нагадаємо, що Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.
Як повідомляла Politeka, Цибульська похвалилася важливою подією в житті семирічного сина.
Також Politeka писала, що Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.