Співачка розплакалася від щастя і попливла в емоціях.

Як повідомляє Politeka.net, син Олі Цибульської Нестор не відчуває нестачі в батьківській любові: співачка зізналася, що дозволяє йому багато чого з того, що інші батьки називають пустощами. Хлопчик закінчив перший клас і зворушив свою маму.

Так, Оля Цибульська у своїх Сторіз зізналася, що хлопчик сьогодні відзначає випускний.

"Добрий ранок. У Нестора сьогодні випускний. Ще годину і він буде другокласником. Я щось розплакалась від щастя і попливла в емоціях", - розповіла горда мама.





Крім того, Оля Цибульська показала, що випускники-першокласники повинні приготувати спеціальну коробку, в яку складатимуть спогади про перші літні канікули. Нестор підійшов до цієї справи з усією серйозністю і почав прикрашати свою коробку кумедними наклейками.

"Все онлайн. Діти повинні були заповнити випускний лист і тепер роблять коробку "спогади про літо", - додала співачка.

Нагадаємо, що Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.

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