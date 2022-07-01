Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту "Холостяк" із Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на проекті, після чого пара деякий час зустрічалася, а потім і зовсім одружилася. Торік Квіткова народила первістка. Малюка вирішила назвати Левом. Також Даша стала доволі відомою блогеркою в Інстаграм. І цього разу дружина Добриніна вирішила поділитись кадрами з відпочинку в Італії.

На кадрах Даша була у сукні. Як можна помітити, зірка не одягала білизну, тому легко видно смугу, яка не засмагла, коли блогерка відпочивала у Хорватії. А зараз дружина Добриніна хвалилася краєвидами гірського озера в Італії.

"Мріяла потрапити до цього місця з чоловіком, після нашої перемоги обов'язково з'їздимо сюди разом", - написала дівчина.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Мені наш Синевір нагадує. Дуже красиво", "Як красиво", "Моя мрія теж поїхати туди".

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