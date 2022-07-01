Як повідомляє Politeka.net, суперечки на тему "чий борщ?", схоже, зійдуть нанівець. У ЮНЕСКО сьогодні можуть надати борщу статусу нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони. Переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко висловився про цю подію.

Він звернув увагу на те, що росіяни всюди трубять, що це російський суп і їм вірять іноземці, які не мають уявлення, що борщ – це українська страва.

"Це цілеспрямоване знищення українців, яке відбувається вже сотні років. Росія знищує нас фізично та культурно. Ми захищаємо себе, але потребуємо підтримки на всіх фронтах", - зазначив Євген Клопотенко.

За його словами, саме ЮНЕСКО може захистити український борщ. Цей жест стане підтримкою та додатковим способом захистить існування української нації.

"Ми на законодавчому рівні стаємо вписаними у контекст світу. Визнають борщ – визнають існування української гастрономії. Офіційно на рівні світу. Це те, за що я зараз борюся, бо таке вже неможливо стерти", - додав Євген Клопотенко.

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