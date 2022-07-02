Артистка показала ролик, у якому можна побачити брехню росії, але направлене це послання не на українську аудиторію.

Популярна українська співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала, яка з початку війни вивезла дітей за кордон, а сама почала активно гастролювати на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками новинами зі свого життя у Instagram.

Так, цього разу після останніх жорстоких подій в українських містах Джамала опублікувала відео, в якому показала брехню росії. Цей ролик більше спрямований на закордонну аудиторію співачки, оскільки дубльований англійською мовою. У ньому офіційний представник міноборони росії ігор конашенко розповідає про нібито поразку російською армією військового об'єкта в Шевченківському районі Києві. А на відео можна побачити той "військовий об'єкт", про який він говорить - звичайна житлова багатоповерхівка, в якій загинули мирні люди.

У підписі до публікації Джамала написала: "Відчуваю себе безпорадною і злююся. Злюсь через те, що російські терористи закидають ракетами наші міста. Цілють у ТЦ, парки, будинки, а потім кажуть, що це все – неправда. Злуюся, тому що вони спокійно сплять тоді, коли українських дітей пробуджують вибухи.Тільки за останні дні понад 20 людей загинули у торговому центрі Кременчука, 8 – у житловому будинку Миколаєва, 4 – у дворі Харкова. Зараз читаю новини з Одещини – багатоповерхівка, 18 загиблих. За що? Чому?".

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