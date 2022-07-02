Популярна українська фітнес-тренер, блогер та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка нещодавно розповіла про виїзд з України разом з дітьми, поділилася чарівними кадрами та розповіла нарешті про мету свого від'їзду.

Як виявилося, Марина разом із сином та донькою відлетіла до Ізраїлю, там у її сестри народилася дитина. На нових фотографіях телезірка показала кадри з прогулянки з маленьким Бенджаміном у візку, також поруч із нею позує її дочка. А на деяких фото можна побачити всіх родичів блогерки.

У підписі до публікації Боржемська зізналася, що коли побачила немовля, їй самій захотілося народити ще одну дитину.

"Коли я вперше тебе побачила, відчула світло, енергію, щастя, кохання, тепло, довгоочікуваний спокій та рівновагу. Аромат ніжної ванілі та солодкої прянощі. Все це дозволяє внутрішнім ендорфінам працювати на повну потужність. До зустрічі з Беном у мене не було відчуття того , Що я хочу ще народити дитину, але з цього моменту в мені щось включилося, з його появою мені захотілося знову це все прожити. Дякую тобі за те, що поки ти маленький, але вже маєш таку потужну дорослу енергію", - написала Марина.

Нагадаємо, "Мала честь відкрити": Каменських у патріотичному вбранні заспівала гімн України на цілий стадіон.

Як повідомляла Politeka, "У чому прикол?": екс-дружина Дзідзьо SLAVIA розповіла про несподіване відкриття.

Також Politeka писала, що "Такі ми всі зараз": кума Дзідзьо Цибульська запропонувала українцям відгадати дату перемоги.