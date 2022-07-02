Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком та переможниця у фіналі. Дівчина зустрічалася з головним героєм досить довго після проекту, проте за кілька місяців мовчання несподівано заявила: вони більше не разом.

Справа в тому, що заради втіхи та безпеки Ганна навіть виїжджала з країни. А потім чесно зізналася: їй дуже хотілося змін у власному стилі, який вона не змінювала роками. Тому Ганна змінила зачіску і позбулася пишних кучерів.

Вона обрала коротеньке каре і часто з'являлася в Сторі з рівним волоссям, тому багатьом стало цікаво, як виглядає зачіска Анни вже без укладання.

«Ви питали, як мені з кучерями на мою нову довжину волосся. Якось так. Сьогодні не вирівнюватиму. Сьогодні буду з кучерями. І щоденні ритуали ніхто не скасовував» - написала Ганна.

Це перший подібний експеримент дівчини - адже у неї завжди були довгі кучері. Тепер Богдан розповіла, як її сприймають друзі.

"Друзі, які мене знаю понад 15 років, ніяк не можуть звикнути до мене з такою стрижкою. Кажуть, Аня, це зовсім не ти... Де кучері?", - написала реакцію друзів Ганна.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан чесно показала фігуру, над якою не працювала чотири місяці.

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан показала, з ким тепер веселиться без Залівака

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливаком показала, хто тепер її обіймає