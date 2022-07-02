Артистка в Instagram вирішила поділитися своїм рецептом котлет по-київськи та показала все на відео.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • 1 кг індичого фаршу;
  • 500 гр печериць;
  • 1-2 цибулі;
  • панірувальні сухарі;
  • сир твердий 200гр;
  • сіль, перець за смаком;
  • зелень;
  • 2 зубчики часника.

"Приготування котлет починається з підготовки начинки. Беремо цибулю, обсмажуємо,окремо пасеруємо печериці, і перебиваємо все у блендері. Потім додаємо сир, петрушку і знову все перемішуємо", — пояснює Саліванчук.

Далі, за словами Ганни, треба викласти на долоню фарш, а готову начинку покласти в середину. Далі скручуємо котлетку та обвалюємо у панірувальних сухарях.

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"З обох сторін котлети обсмажуємо до золотистої скоринки. Після того, як обсмажили декілька хвилин на сковороді, поставте котлети у духовку на 40 хв/180 градусів. Апетитні котлетки готові", — розповідає дружина продюсера "Квартал 95".

Шанувальники в коментарях оцінили рецепт:

"Приємно дивитися як Ви готуєте. Ви не тільки талановита актриса, але і вродлива дівчина, гарна господиня і добра мама";

"Дуже апетитно, із простих продуктів🔥".

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