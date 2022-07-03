Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька відвідала одне з українських сіл, які постраждали від російських обстрілів.

За пише Politeka.net, у своєму Instagram виконавиця поділилася відповідними знімками.

Зарицька прибула в село Ягоди Чернігівської області разом з добровольчим будівельним батальйоном «Добробат», який допомагає українцям ремонтувати пошкоджені війною будинки.

Співачка розповіла, що під час поїздки на власні очі побачила жахливі результати приходу "русского мира" в Україну.

"Тут зруйновано багато будинків і багато життів. Жителі села пережили страшні дні окупації, близько місяця близько місяця 300 осіб з дітьми перебували в підвалі без сонця і свіжого повітря. Я на власні очі побачила написи на стінах: прізвище, рік народження, дата смерті. Я бачила дитячі малюнки на сірому бетоні. Кожна історія болюча, але ще раз доводить, які у нас сильні і непохитні люди", - сказала Зарицька.

Вона поділилася кадрами, на яких позувала з волонтерами та жителями села.

Актриса розповіла, що незважаючи на все побачене, не пошкодувала про свою поїздку.

"Була рада підтримати волонтерів та мешканців села своїми піснями та обіймами. Коли ми співали разом, то відчували єдність і силу, і це зараз найголовніше для нашої перемоги!", - написала Зарицька.

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