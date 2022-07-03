Переможниця "Холостяка" Анна Богдан, яка нещодавно розлучилася з Михайлом Заливако, вразила поглядом у сукні з вирізом від стегна.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан є учасницею проекту «Холостяк» з Михайлом Заливако. Пара після проекту зустрічалася деякий час, але випробування війною не могло пройти разом, як багато інших зіркових пар. Після розриву Анна зважилася на сміливий крок - зістригла волосся під коротким шарфом. Богдан не забуває і про Інстаграм, де ділиться з шанувальниками всім цікавим.

А цього разу Анна Богдан поділилася фото, на якому була в сукні з вирізом від стегна. Зірка вигиналася, як кішка, вражаючи кожним вигином.

«Дуже часто я перегортаю сторінки минулого життя, і розумію, що воно ніколи не буде таким, як було раніше. Тут, в українців, життя було розділене до війни і після. Я не думаю, що хтось забув би той день... Якби ви знали, що війна провела б її інакше?

За день до війни я провела у своїй роботі фотосесію і це, мабуть, останні позитивні емоції. Тоді моє серце і душа були щасливі.

Тому що спогади про щось хороше, хочеться залишити це фото", - написала Анна.

Шанувальники поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти неймовірно красива", "Красива", "Дуже красива".

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