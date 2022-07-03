Як пише Politeka.net , Ганна Неплях стала "Міс Україна Всесвіт 2021", здобувши популярність у соціальних мережах. Зараз вона нерідко спілкується з фанатами, говорить про себе та плани на майбутнє. При цьому про своє життя Неплях вже не раз розповідала без зайвого приховування.
Цього разу Ганна здивувала ще одним талантом – вона вирішила написати коротенький вірш та супроводжувала звернення двома однаковими фото, але з різною обробкою. Дівчині вдалося привернути до себе увагу:
«В глазах твоих двойной рай
Держи меня и не отпускай
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Не обрывай разговор
В нем никаких укор
Я просто тебя ревную
Меня полюби такую
Под пули иду вслепую» - пише Ганна Неплях.
Нещодавно Ганна зізналася - через стрес вона сильно погладшала і набрала вагу, а також знає, що це змінило її зовнішність. Втім, дівчина запевняє: вагу можна набувати адекватно, а скинути її проблемою не буде.
За її словами, вона постійно заїдає стрес, тож стрибок у вазі був стрімким. Зараз при зростанні 173 см вона важить 68 кг. Дівчина помічала, що через стрес хтось худне, хтось набирає.
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