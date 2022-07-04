Як пише Politeka.net , Софія Ротару – легендарна українська співачка. Знаменитість має єдиного сина на ім'я Руслан. Він одружений зі Світланою, яка народила йому двох дітей - Соню та Анатолій. 21-річна Соня живе та навчається у США, де знайшла вже собі нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. І хоч постійно місце проживання Євдокименко Нью-Йорк, на початку літа вона переїхала до Лос-Анджелеса, куди її запросили на роботу. Соня робить перші кроки у кар'єрі моделі та часто знімається для глянців.

Не забуває Євдокименко про Інстаграм. Де цього разу вирішила відповісти на запитання фанів.

"Ти повернешся до Нью-Йорка?", - запитав фанат.

"Так, я б не сумувала так Нью-Йорком. Повернуся до міста восени", - написала Соня.

Також Євдокименко додала фотографію в ефектному образі, де була у досить провокаційному вбранні.

Нагадаємо, онука Ротару пофасонила у яскравому літньому костюмчику.

А ще Politeka повідомляла, що онука Ротару вразила навіть рідних новим чином у Лос-Анджелесі .

Також Politeka писала, що онука Ротару в блискучому образі затьмарила краєвид на Лос-Анджелес, бабуся оцінила



