Як пише Politeka.net , Софія Ротару – легендарна українська співачка. Знаменитість має єдиного сина на ім'я Руслан. Він одружений зі Світланою, яка народила йому двох дітей - Соню та Анатолій. 21-річна Соня живе та навчається у США, де знайшла вже собі нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. І хоч постійно місце проживання Євдокименко Нью-Йорк, на початку літа вона переїхала до Лос-Анджелеса, куди її запросили на роботу. Соня робить перші кроки у кар'єрі моделі та часто знімається для глянців.
Не забуває Євдокименко про Інстаграм. Де цього разу вирішила відповісти на запитання фанів.
"Ти повернешся до Нью-Йорка?", - запитав фанат.
"Так, я б не сумувала так Нью-Йорком. Повернуся до міста восени", - написала Соня.
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Внучка Софии Ротару в крошечном топике засияла на фоне подружки: фото
Також Євдокименко додала фотографію в ефектному образі, де була у досить провокаційному вбранні.
Нагадаємо, онука Ротару пофасонила у яскравому літньому костюмчику.
А ще Politeka повідомляла, що онука Ротару вразила навіть рідних новим чином у Лос-Анджелесі .
Також Politeka писала, що онука Ротару в блискучому образі затьмарила краєвид на Лос-Анджелес, бабуся оцінила