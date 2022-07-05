Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними кадрами із чоловіком, на яких також показала свій виступ у Німеччині.

Як виявилося, Камалія виступала у німецькому місті Таунусштайн, де послухати її прийшли не лише місцеві жителі, а й багато українців. На сцену співачка вийшла у розкішній жовтій сукні з синім декором, яка гарно підкреслила її витончені форми. Очевидно, Камалія не випускала з рук український прапор. А на одному з фото показала чоловіка-мільярдера Захура Мохаммада, тут вони виглядають як наречені.

У підписі до публікації Камалія написала: "Дякую Німеччині за підтримку та допомогу переселенцям з України! У суботу відбувся концерт у рамках фестивалю з нагоди 50-річчя міста Таунусштайн, на якому я мала честь заспівати. Я була щаслива дивитися в очі моїх земляків, міцно обнятися! Я вірю, вірять усі українці, вірить увесь світ у нашу перемогу".

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