Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника Христина, яка нещодавно повернулася до України разом з дітьми, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня виклала у мікроблозі чарівні фото з чоловіком та трьома дітьми, і показала, як вони проводять час зі своїми чадами.

Як виявилося, зараз сімейство перебуває в українських Карпатах, і, судячи з знімків, вона побували на Ведмежій горі. На фото Григорій, Христина та їхні дітлахи весело позують, вмостившись біля дерев'яної фігури та мило посміхаються. А на одному зі знімків можна побачити пари, що забавно позує наймолодшого сина.

У підписі до фото Крістіна Решетник написала: "Ми хочемо бути щасливими. Ми маємо бути щасливими. Ми заслуговуємо на все це в нашій країні. Коли бачиш щасливі очі дітей, розумієш, що все у нас буде добре! Заради них і нас!". Користувачі не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото щасливого сімейства: "Особливо Сашуня дуже показує, як він хоче бути щасливим", "Щасливі", "Прекрасна і красива родина! Безмежного щастя вам і мирного неба", "Які ж ви класні! Щастя вам!", "Гарні та яскраві! Все буде, Україна!".

Нагадаємо, "Ми були щасливі": Кухар із "Танців з зірками" у рожевій сукні ледь не засвітила зайве відео.

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" влаштувала ефектне тренування у міні-топі: "Назад до основ...".

Також Politeka писала, що "У будь-якій ситуації…": Камінська з "НеАнгелів" засмутила фанатів новинами.