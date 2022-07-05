Іноді Олександра Зарицька все ж таки дозволяє собі поласувати чимось смачним і вельми калорійним.

Як повідомляє Politeka.net , солістка українського музичного гурту KAZKA Олександра Зарицька, коли не співає, то спрямовує свій творчий початок у візуальне мистецтво і пише чудові картини.

Днями вона вирішила спробувати свої сили на кухні та показала в Інстаграм, що з цього вийшло.

Олександра Зарицька чимало сил доклала, щоб схуднути та досягти постаті мрії. З того часу співачка регулярно займається спортом і дотримується правильного харчування, щоб підтримувати досягнутий результат. Однак, як зізналася зірка, іноді вона все ж таки дозволяє собі поласувати чимось смачним і вельми калорійним.

Так, дівчина вирішила зліпити вареники за фірмовим рецептом своєї бабусі. Цей досвід став для неї першим у житті.

"Перший досвід. Раніше бабуся часто влітку ліпила такі вареники з вишнею. У мене в хід ще пішла малина та червона смородина", - зізналася Олександра Зарицька.

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