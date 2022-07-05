Як повідомляє Politeka.net , солістка українського музичного гурту KAZKA Олександра Зарицька, коли не співає, то спрямовує свій творчий початок у візуальне мистецтво і пише чудові картини.
Днями вона вирішила спробувати свої сили на кухні та показала в Інстаграм, що з цього вийшло.
Олександра Зарицька чимало сил доклала, щоб схуднути та досягти постаті мрії. З того часу співачка регулярно займається спортом і дотримується правильного харчування, щоб підтримувати досягнутий результат. Однак, як зізналася зірка, іноді вона все ж таки дозволяє собі поласувати чимось смачним і вельми калорійним.
Так, дівчина вирішила зліпити вареники за фірмовим рецептом своєї бабусі. Цей досвід став для неї першим у житті.
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"Перший досвід. Раніше бабуся часто влітку ліпила такі вареники з вишнею. У мене в хід ще пішла малина та червона смородина", - зізналася Олександра Зарицька.
Нагадаємо, що солістка KAZKA Зарицька показала, чого вона втратила через окупантів.
Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA Зарицька за прикладом Нікітюк порадувала українців.
Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька звернулася до українців, полетівши в США.