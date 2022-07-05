На своїй сторінці в Instagram артист нагадав шанувальникам про цей історичний для нього день та показав ефектні кадри з виступу.

"Пройшов рівно рік, як я став вільним 🏳️‍🌈 Хочеш, щоб соціум не ображав тебе, не переслідував та не цькував? Хочеш жити та будувати сім‘ю на рівні з іншими? Так борись за свою свободу! За право бути щасливим! P.S Бо прикидатися гетеросексуалом все життя тобі аж ніяк у цьому не допоможе", — наголосив Melovin.

Українці в коментарях підтримали артиста та дякують йому за сміливість бути собою:

"Запам'ятала цю подію надовго. Ти став прикладом для багатьох. Тепер Україна виборює свою свободу🥺";

"Це було незабутньо! Особливо, коли ти дивишся не по екрану!🏳️‍🌈 Нехай кожен набереться такої сміливості!";

"Кажись, ти мені став нагадувати Адама Ламберта";

"Вже рік, Мел... та невже ? Як швидко промайнув час! Знаєш , я завжди розуміла , що прикидатися то не про тебе , але тоді ,рік назад , була чесно кажучи , шокована і дуже вражена твоєю силою і хоробрістю 👏Дякую за відвертість! Грай це життя так, як хочеш ти! Обіймаю тебе, сміливий і вільний";

"Це був мій перший Атлас, і який вдалий 😅 Кричала тоді, як навіжена, коли побачила тебе із веселковим стягом 🏳‍🌈 Мел, не перестаю дякувати тобі за твою щирість та сміливість".

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