Як повідомляє Politeka.net, співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) близько півроку тому розірвала контракт із її продюсером Дмитром Монатиком. Як вона визнавалася тоді, це було його рішення, адже співак був упевнений, що Ліда впорається сама без його допомоги.

У новому інтерв'ю для "Зіркового шляху" артистка зізналася, які у них зараз стосунки.

"Ми не спілкуємося. Я написала йому перша, десь через місяць після початку війни. Ми лише трохи переписувалися і зараз уже не спілкуємося", - зізналася Lida Lee, але причин не стала називати.

При цьому вона одразу ж додала, що українські артисти чоловіки, які опинилися за кордоном, роблять багато для України і співачка їм за це вдячна.

"Вони на музичному фронті. Є люди, які змогли змінити мікрофон на зброю. Тим часом є люди, які розуміють, що можуть зробити кориснішу справу, коли співають для людей, підтримують їх, збирають гроші на благодійність. Мені дуже не подобається, коли їх критикують, адже вони допомагають та роблять те, що можуть", - вважає співачка.

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