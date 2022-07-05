Реп-виконавиця Alyona Alyona показала себе у леопардовому костюмі, здивувавши виглядом.

Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – відома українська виконавиця репу. Наразі зірка активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Артистка виступає із концертами в Європі, а також записує нові пісні з популярними українськими виконавцями. Нещодавно стало відомо, що Alyona Alyona розлучилася зі своїм хлопцем блогером, який використовує псевдонім YOXDEN. Вони пробули разом майже рік.

Не забуває Alyona Alyona про Інстаграм, де активно веде блог. А на нових кадрах показала образ у леопардовому топіку, кофтині та штанях. Зірка стояла перед дзеркалом, вражаючи виглядом. Alyona Alyona застосувала ефект кривого дзеркала, щоб насмішити українців.

"Хочу такий ефект на концерти собі", - написала знаменитість у своєму сторісі Інстаграм.

Нагадаємо, Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру

А ще Politeka повідомляла, що лихо сталося у Alyona Alyona, артистка поділилася з українцями

Також Politeka писала, що нова пісня Alyona Alyona та Jerry Heil викликала бурхливу реакцію українців