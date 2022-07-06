Дочка Ольги Мартиновської з "Майстер Шеф" показала, як займається спортом на килимку, доки мама її знімала.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка працює у Парижі. Також знаменитість судить проект "Майстер Шеф" разом із Ектором Хіменес-Браво та Володимиром Ярославським. А після початку війни Ольга з Володимиром ще й зайнялися написанням книги про українську кухню, а також організовують благодійні вечори, де збирають гроші на допомогу Україні.

Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз Ольга поділилася кадрами, як займається її донька спортом.

"5 хвилин тому дивлюся желейного Валеру. Тут уже зарядка з ютуб-уроків пішла. Коли вони ростуть? Мамине яблучко", - написала Мартиновська.

На кадрах Віра була на килимку та робила планку, вражаючи працьовитістю.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто розповідала про зустріч з Ярославським.

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