Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка працює у Парижі. Також знаменитість судить проект "Майстер Шеф" разом із Ектором Хіменес-Браво та Володимиром Ярославським. А після початку війни Ольга з Володимиром ще й зайнялися написанням книги про українську кухню, а також організовують благодійні вечори, де збирають гроші на допомогу Україні.
Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз Ольга поділилася кадрами, як займається її донька спортом.
"5 хвилин тому дивлюся желейного Валеру. Тут уже зарядка з ютуб-уроків пішла. Коли вони ростуть? Мамине яблучко", - написала Мартиновська.
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На кадрах Віра була на килимку та робила планку, вражаючи працьовитістю.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто розповідала про зустріч з Ярославським.
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла, як маленькими кроками допомагає ЗСУ
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