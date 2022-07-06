Культовий український дизайнер поділився кумедним зауваженням у своєму Інстаграм, що стосується безглуздого стилю росіян на випускному, пише Politeka.net . Справа в тому, що нещодавно діти в Росії відзначили свій випускний і це було далеко не так витончено, як їм здавалося.

Знаменитий дизайнер просто не зміг пройти повз такі модні "інновації" з оюшами, сіточкою і блискітками і представив цілу добірку. Найбільше українців здивував образ дівчини, від якої "навіть Дженніфер Лопес плаче осторонь".

"Поки російський світ нас активно "рятує", пропоную подивитися, як у їхніх школах пройшов випускний", - пише Тан.

Раніше Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вкотре здивували своєю появою на вулицях улюбленого міста. Декілька днів тому вони вирушили разом із сім'єю на ринок, а цього разу вже удвох веселилися на романтичній прогулянці.

З моменту відновлення своїх стосунків пара не перестає влаштовувати собі маленькі радощі життя, зауважуючи, що таким чином компенсує втрачене. При цьому вони не бояться камер та спокійно висловлюють свої почуття.

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