Переможець шоу "Майстер Шеф", шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко на своїй сторінці в Instagram продовжує балувати шанувальників новими рецептами. Чоловікові подобається ділитися також не лише варіантами приготування, а й особистим досвідом, а також корисними порадами.

Бургер з відомої мережі фаст-фудів від звичайного відрізняє смак. Так, у мене з логікою все прибл. Але суть у тому, що я трохи пошаманив по продуктах і дістав із них той самий смак. Це не оригінальна рецептура, але комплекс запахів та відчуття у роті будуть схожими.

Плюс склад здоровіший у величезну кількість разів. Так що будемо готувати з вами соус, який перетворить ваш домашній бургер на той же. Рецепт соусу є в моєму новому відео на ютуб-каналі. Не вірите, що соус працює – перейдіть за посиланням у профілі та просто приготуйте» ділиться Клопотенко під новим роликом.

У мережі також відповіли:

«Дякую Вам за круті поєднання простих продуктів та цікаві смаки!; цікаво!; Зацікавили 🔥; Magic🔥; Ми за вами скучили 🤗; Навіщо зливаєте інфу для росіян; А де це у Львові?».

Нагадаємо, Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

Також Politeka писала, що Клопотенко розкрив, чого натерпівся в лікарні.