У "Дизель шоу" заінтригували глядачів гучною прем'єрою нового випуску гумористичного шоу. У цьому випуску з авторською піснею під гітару виступить актриса студії Вікторія Булітко, яка розповість, чому не вийде заміж. Фото зірки та подробиці майбутньої прем'єри опублікували на сторінці проекту у Instagram.

На фотографіях Вікторія позує на сцені під час виступу, вона сидить на стільчику з гітарою в руках та виконує свій хіт. Перед камерою актриса з'явилася у короткій фіолетовій сукні з мереживним коміром та незвичайним візерунком. Це вбрання підкреслило витончену фігурку зірки та стрункі ніжки. Її волосся розпущене та елегантно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації написали: "Якщо вона бере до рук гітару, чекайте на мегажиттєвий хіт! Після тривалої перерви Вікторія Булітко презентує свою авторську пісню, в якій відверто зізнається, чому не вийде заміж. Почути сповідь-роздум можна вже 29 липня. О 20.00. Тільки на ютуб-каналі "Гумор ICTV" показуємо нову частину улюбленого "Дизель Шоу"! Не пропустіть прем'єрні номери та унікальну зустріч із улюбленими артистами".

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