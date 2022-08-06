Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, актриса та блогерка. Зірка днями відсвяткувала 21 день народження. Її наречений – блогер Олександр Волошин вирішив подарувати зворушливу фотосесію під водою. Ганна, як і більшість українських зірок, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
"А ще я зробила тату", - написала Ганна, розповідаючи про зміни у своєму житті після дня народження.
"Будь собою, інші ролі зайняті", - написано було на тату та намальовано сонечко у вигляді значка яскравості в гаджетах.
Повідомлялося, що Ганна Трінчер звернулася у свій день народження до українців.
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"Хотіла написати велику посаду про те, що мене оточує, про те, чого я досягла і просто дякую всім, хто дуже важлива частина мого життя, але з кожним роком хочеться писати все менше і менше, тому що тобі достатньо того, що ти відчуваєш у середині.
Звісно, моя мрія на сьогодні це мирне небо та перемога України! Тільки так, я помолюся, попрошу Бога і коли була задувати свічку обов'язково це загадаю, а поки що ви можете мочити їх своїми силами в тилу», - написала Трінчер.
Нагадаємо, Трінчер у яскравій міні-сукні засвітила принади після пластики.
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер у мереживному ліфі влаштувала нескромну фотосесію .
Також Politeka писала, що Трінчер влаштувала розбирання на кухні з коханим