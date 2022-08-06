Як пише Politeka.net , дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно. Зірка знялася в кількох фільмах, багатьох серіалах і грала ролі в багатьох театральних виставах. Знаменитість має двох дітей, останній з яких народився восени 2020 року. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А на цей раз Ганна вирішила поговорити з українськими фанами.
"Задавайте запитання?", - написала Саліванчук, запрошуючи до розмови фанатів.
"Були оголені сцени?", - Запитав фанат у Ганни.
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"Це - максимум", - написала у відповідь Саліванчук.
Також на відповідь Ганна прикріпила фото, на якому була зовсім без одягу. Зірка стояла біля вікна і прикривалася фіранкою, демонструючи свої розкішні вигини.
Варто зазначити, що Саліванчук, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
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