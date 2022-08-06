Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно презентувала шанувальникам свій новий проект "Світло", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу у мікроблозі артистки з'явився запис зі сторінки українських рятувальників. Як виявилося, це кадри із нагородження співачки від служби ДСНС.

На фото можна побачити, як Злата отримувала найвищу нагороду від українських рятувальників. Як виявилось, отримала вона її за свою пісню "Світло", освячену роботі українських рятувальників.

"Наша Злата. Рівно тиждень тому ми уперше побачили і почули "Світло" - зворушливу і життєствердну присвяту героїчній роботі українських рятувальників. Сьогодні ж Голова ДСНС Сергій Крук особисто подякував @zlata.ognevich за цю пісню і вручив їй найвищу відзнаку Служби - нагрудний знак "Знак пошани". Світло переможе темряву, а Україна - жорстокого і підступного ворога. Віримо, що так і буде. Подякувати та привітати можна у коментарях на сторінці Злати у YouTube", - йдеться у повідомленні.

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