Як повідомляє Politeka.net , 9 серпня українському виконавцю виповнилося 49 років. З цієї нагоди іменинник Олександр Пономарьов вирішив нагадати про себе та привітав усіх українців із днем ​​Пателеймона Цілителя. У себе в Інстаграмі народний артист розмістив домашнє фото, на якому позує сидячи на дивані.

Зіркові колеги Пономарьова та прості українці почали вітати артиста з важливим днем.

«Многая літа», – побажала популярна співачка Ольга Цибульська.

"Обіймаю Саня Живи довго, щасливо, кайфово!!", - написав артист Павло Зібров.

«Друг @ponomaryovoleksandr нехай збуваються твої бажання! З Днем народження!!!!! », – побажав співак Дзідзьо.

«Привітніші привітання з побажанням щастя та миру, душевного спокою та творчого натхнення летять із Херсонщини», «Вітаю, ще більше гарних пісень», - пишуть українці.

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