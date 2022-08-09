Відомий український комік, сценарист та шоумен Олександр Еллерт, який був переможцем шоу "Холостячка" та будує стосунки з актрисою Ксенією Мішиною, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист вирішив оригінально привітати свого друга Андрія Рибака, з яким потоваришував після "Холостячки".

Як виявилося, у Андрія день народження, і Сашко опублікував їхнє спільне фото, а у підписі до нього оригінально та весело привітав друга. На знімку Рибак і Еллерт знято у вузькій телефонній кабінці, вони в стильних образах і смішно кривляються на камеру.

У підписі до публікації Олександр залишив кумедний віршик: "Друг, з днем ​​народження @rybak_sydney. Написав тобі вірш, в інтернеті знайшов".

Щоб горе в душу не закралось,

Щоб місця не було біді,

І щоб зозуля здогадалась

Прокукати сто років тобі!

…прокука разів, прокука два, прокука три і так до 100 прокуків».

Користувачі не пройшли повз і приєдналися до привітань Рибака: "Гарно! Тобі на сцені виступати!", "Неважливо, де взяв вірш. Справжню дружбу між вами ми бачимо вже не один рік. Вміти дружити – дано не всім. Андрій із Днем народження", "Щирі привітання!", "Андрюша! З Днем народження".

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