Цього разу українська виконавиця Даша Астаф'єва порадувала фанатів та презентувала цікаву посаду в Інстаграм. Даша вкотре назвала дві пікантні речі, які можуть справді врятувати світ.
Make Sex Not War! Для українців ці слова останні півроку набувають особливого сенсу. Я завжди говорила, що с*кс та гумор врятують світ, а сьогодні ми щодня доводимо це! Україна – це диво. Українці тим паче! Тож не гайте часу!» - пише Даша під новими кадрами, що інтригують.
У мережі одразу оцінили:
«Даша, це хіт!; Це наша Даша 😍; Я все думаю, а якщо ракета нас застане, а ми тут голі та в позі 😂; Дістати «Віте» з полону! 😂; Клас 🔥; Це бомба! 🔥Прекрасна 🔥❤️; Браво! 👏; Шик. Іронічно. Гаряче. Сміливо. А головне: важливо».
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Раніше Даша не змогла пройти повз новину про вибухи в Криму, особливо на ворожому аеродромі. Співачка одразу висміяла пропагандистів, які поспішили виправдатися та заявили, ніби нічого не сталося.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.