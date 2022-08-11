Дружина ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника продемонструвавши, що фолловерам є чого прагнути.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника регулярно викладає в мережу масу роликів, які записує у своєму будинку. Христина Решетник говорить про свої благодійні проекти, показує улюблені страви та трьох синів. І ось нарешті справа дійшла до спорту.

На своїй сторінці в мережі Інстаграм вона показала вправу для пружних сідниць та сильних рук.

Христина Решетник любить ходити займатися у фітнес-зал, де під керівництвом тренера відточує свої досконалі форми. Її ролики, що надихають, можуть стати чудовою підмогою для всіх бажаючих знайти бажаний рельєф. І, схоже, вторгнення росії в Україну не стало для неї приводом відпочити від фізичної активності.

Дружина ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника записала новий ролик, де займається фітнесом у тренажерному залі. Зірка використовує спеціальний тренажер для опрацювання сідниць та тримає в руках гантелі.

"Займаюся тричі на тиждень. Не скажу, що легко)) але мене заняття дуже надихають, мотивують та заряджають! Раджу всім)", - підписала кадри вона.

У коментарях користувачі мережі захопилися не лише фігурою матусі трьох дітей, а й подякували Христині Решетник за мотивацію: "Молодець! Мамочка трьох синів", "Кайфово коли бачиш зміни в тілі, після хорошого тренування забезпечений гарний настрій", "Супер-крута фігура" .

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетніка з дітьми несподівано звернулася до чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів.

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