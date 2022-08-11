Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук – відомий український музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи". Зірка з першого дня війни вирушив до військкомату, де його відправили їздити містами та підтримувати бойовий дух українців. Не забуває Вакарчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим, а цього разу поділився кадрами із виступу у Мадриді, Іспанія.

"Мадриде, дякуємо вам! Ви круті! Велика честь було бачити в залі наших бійців, які проходять реабілітацію в Іспанії. Одужуйте швидше, хлопці!", - написав Вакарчук.

Фанати, включаючи Машу Єфросинину, поставили понад 7 тисяч лайків та написали коментарі:

"Приголомшливий концерт", "Коли в Стамбул? Чекаємо на вас", "Дякую, Безмежне уживання до вас", "Ви збираєтеся відвідати Лондон. Тут співають ваші пісні на ходах і протестах", "Чи плануєте виступ у Стокгольмі? Бачила анонс про Гельсінкі і сподіваюся, що і сюди заїдете", "приїжджайте до Казахстану, мрія побувати на Вашому концерті", "Дякую за візит!!! Та за те, що ви робите для України та українців!".

Нагадаємо, Вакарчук з "Океану Ельзи" вбив українців феєричним виступом з Coldplay

А ще Politeka повідомляла, що Вакарчук із "Океан Ельзи" несподівано зустрів відомого українця за кордоном.

Також Politeka писала, що Вакарчук із "Океану Ельзи" показав, що діялося під час його виступу за кордоном



