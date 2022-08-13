Як передає Politeka.net , українська співачка Злата Огневич, яка намагається всіляко підтримати українців та ЗСУ, часто виставляє в Інстаграм особисті фото з інформацією про військовослужбовців. Злата однією з перших підтримувала захисників Азовсталі, а також розповідала про їхню долю.

На цей раз мова зайшла про бездіяльність деяких організацій.

«У тему Червоного хреста, який нічого не робить для порятунку українців, полонених та захисту прав людини. Відповідно до Женевської конвенції. Сандра Кротевича, сестра Тавра, начальника штабу полку 4307 Богдана Кротевича.

Якщо міжнародні організації вважають, вважають, що ми перестанемо тиснути, вони глибоко помиляються. Купа відмазок для тих, хто брав на себе обов'язки доглядати умови утримання військовополонених. Сандро, ти дуже крута та сильна, твій брат відчуває, що ти борешся, я вірю в це» - пише Злата.

Також Злата розповіла, що в Україні краще, ніж у Європі:

«Нова пошта – моє окреме кохання. Бьюті сфера: золоті руки, майстри, косметологи, підлоги, колористи, візажисти і т.д. Лікарі: маєш проблему – ти вже за день на прийомі. Знаю від моїх подруг, що до наших пластичних хірургів прилітають із усього світу. А відповідальність та підтримка? Це взагалі окрема тема. І ще ЗСУ!» - Висловилася Злата.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.