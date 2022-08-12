Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra відмовилися виступати на фестивалів Чорногорії, але гурт KAZKA схоже не збирається цього робити.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Олександра Зарицька оголосила, що гурт Kazka співатиме на одному з найбільших фестивалів Європи Sziget Festival. Це незважаючи на те, що там гратиме російська діджейка Ніна Кравіц.

На сторінці співачки в Інстаграм Олександру Зарицьку облили брудом, але вона аж ніяк не відреагувала.

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra відмовилися виступати на фестивалів Чорногорії, але гурт KAZKA схоже не збирається цього робити. Варто зазначити, що російська діджейка Ніна Кравіц не просто музикант, 2014 року вона грала свої сети на світових шоу з картонною фігурою володимира путіна. Тим самим висловлюючи підтримку божевільному диктатору.

Тому шанувальників гурту Kazka таке рішення кумирів розчарувало, тому вони зажадали від фронтвумен Олександри Зарицької пояснень.

Реакція фанів була різкою. Не підбираючи слів, вони називали рішення української групи "дном" та "ганьбою", а також "неповагою до своєї країни".

"Поясніть будь ласка слухачам, чому ви їдете виступати з росіянами на одній сцені?", "Просто дно!!! Як можна було так заплямувати репутацію", "А це нормально для вас виступати на одній сцені з російськими виконавцями?", " Бабки вирішують все у таких людей", "Як можна виступати на одній сцені з рашистами після того, що ці с*ки зробили нашій країні і народу?!!! Коли кожен день у нас гинуть люди! Вам не гидко від себе?".

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