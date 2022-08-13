Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук - відома українська співачка та переможниця "Х-Фактора". Але славу принесла виконавиці не перемога, а прослуховування на проекті. Через те, що судді не повірили одразу своїм вухам, фрагмент шоу переглянули десятки мільйонів людей в Інтернеті. А нещодавно Ніколайчук випустила нову пісню українською мовою, яку назвала "Нікотін". Не забуває Аїда і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ніколайчук опублікувала пару фото з Києва, де була у розстебнутій блузі, сидячи на лавці. Образ зірка доповнила чорною сумочкою.

"Кольорове чи чорно-біле? Що ви оберете? Чекаю на ваш варіант у коментарях", - написала Ніколайчук.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Обидві вогонь", "Чорно-біле", "Все одно красиві. Однак... кольорове... вогонь", "Найбільше мені подобається чорно-біле!", "Обидва кольори ідеально підійдуть моєму кумиру. Здоров'я!", " Я думаю, що колір найкращий. Чорно-біле — це так похмуро. Такого зараз у світі надто багато".

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