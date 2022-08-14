Ганна Трінчер є популярною українською співачкою та актрисою, яка нерідко інтригує кадрами, цього разу зірка показала звіт зі свята.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер є популярною українською актрисою та співачкою, яка активно веде соціальні мережі та розповідає про своє життя. На цей раз Ганна представила звіт зі свята.

«Перші кадри з дн❤️ Відсвяткували дуже душевно, майже ніхто не пив алкоголь, але було так весело – і це найкраще. Дякую всім, хто розділив зі мною цей день ❤️ Затишно, по-сімейному, у вузькому колі, без тусовок, за бесідами – це для мене» - пише під кадрами Анна.

У мережі також відповідають:

«Така гарна ❤; Красуня❤️; Прекрасна 😍; Які зворушливі фото 😍; красиво 😍; Богиня😍; Красуня💗; красиво 😍; Шикарна 😍; Ідеальна ❤😍; Дуже гарна ❤️; Вауууу🔥; Які красиві 😍 А природа яка 🔥🔥Мирного неба!💙💛; Які зворушливі фото 😍; Красуня 💗».

Також Ганна показала, як іноді може дозволити собі вдаритися в дитинство та потішитися з коханим під час чергової вечері. Сидячи в піжамі за столом, Трінчер без фільтрів показала свій жартівливий образ.

Вона згадала, як раніше відмовлялася від несмачної їжі в дитинстві, допоки їй не "допомагали".

«Щось із дитинства» – пише Ганна під кадрами.

Нагадаємо, Трінчер у вузькому топі похвалилася розкішними букетами після дня народження

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер без фільтрів показала, наскільки неідеальне у неї обличчя з висипаннями.

Також Politeka писала, що Трінчер похвалилася, який романтичний вечір їй влаштував наречений.